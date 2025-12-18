Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:55 WIB
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Personal finance bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, namun juga mengenai mengelola uang dengan bijak untuk mencapai stabilitas finansial. Sayangnya, banyak orang masih kesulitan mengatur keuangan, berujung pada utang menumpuk atau tabungan yang minim. Padahal, mengendalikan keuangan adalah kunci hidup lebih tenang dan bebas dari tekanan finansial.

Memahami cara mengelola uang dengan baik bukan hanya soal bertahan di masa kini, tetapi juga memastikan keamanan finansial di masa depan. Untuk jangka panjang, investasi bisa menjadi langkah membangun kekayaan. Lantas bagaimana cara mengelola keuangan dan berinvestasi dengan cerdas?  

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas "Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas” pada Kamis (18/12/2025) pukul 16.00 WIB bersama Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky A.P. Padang, QWP serta Anggota Divisi Riset dan Investasi KSPM FEB Universitas Nasional Zidan Pramudia Arfa Suparma. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Telusuri berita finance lainnya
