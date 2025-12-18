Ini Jadwal Operasional Layanan Bank Indonesia Selama Periode Nataru 2025/2026

JAKARTA - Ini jadwal operasional layanan Bank Indonesia selama Periode Nataru 2025/2026. Bank Indonesia (BI) telah menyesuaikan jadwal operasional saat libur Nataru 2025/2026.

Hal ini untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sektor keuangan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi akhir tahun.

Penyesuaian jadwal operasional BI mengacu pada ketentuan pemerintah terkait hari libur nasional dan cuti bersama 2025, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

BI mengatur operasional sejumlah layanan utama, mulai dari sistem pembayaran hingga layanan kas pada Periode libur Nataru 2025/2026.

Jadwal operasional Bank Indonesia saat Nataru 2025/2026.

Layanan operasional BI selama periode Nataru 2025/2026 sebagai berikut:

1. Layanan BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP

Layanan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), serta Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) mengalami perpanjangan jam operasional.