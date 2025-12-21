DJP–Kemenkop Percepat Integrasi NPWP untuk 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

Integrasi sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Koperasi Desa. (Foto: Okezone.com/MNC Media)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi untuk mempercepat integrasi sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai strategi nasional pembentukan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia.

“Melalui PKS ini, kami bersepakat untuk bekerja sama dalam rangka percepatan implementasi integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi koperasi desa merah putih,” ungkap Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Kerja sama ini mencakup lingkup yang luas, mulai dari integrasi sistem pendaftaran, pertukaran data, hingga edukasi perpajakan.

Melalui integrasi ini, kedua institusi akan mendapatkan manfaat strategis, yakni bagi DJP mendapatkan akses data profil, laporan keuangan, dan potensi ekonomi KDKMP sebagai basis analisis pemenuhan kewajiban pajak, serta bagi Kemenkop dapat memperoleh data NPWP serta laporan kepatuhan SPT Tahunan dan SPT Masa PPh 21/26 sebagai bahan pengawasan kinerja koperasi.

“Tentu ini menjadi basis (data) yang sangat bagus dalam analisis yang prudent untuk mengamankan penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan dari sektor perkoperasian,” tegas Bimo.

Berdasarkan data internal DJP hingga 16 Desember 2025, progres pendaftaran NPWP bagi koperasi program strategis ini telah menunjukkan hasil signifikan.