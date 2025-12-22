Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya

JAKARTA - Gaji pensiunan PNS Januari 2026 apakah Naik? Kepastian mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya para penerima manfaat pensiun.

PT Taspen (Persero) memberikan respons resmi terkait status kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan pensiunan. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 dalam bentuk Peraturan Pemerintah baru.

"Halo Sobat TASPEN, saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiunan," tulis Taspen melalui akun resminya, Senin (22/12/2025).

Taspen menegaskan lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran gaji maupun kenaikan pensiun, melainkan hanya menjalankan fungsi pembayaran sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Taspen selama belum ada dasar hukum berupa PP yang diundangkan, maka tidak ada perubahan nominal pensiun yang dapat diberlakukan secara resmi.

Taspen menyantakan beberapa poin penting. Seperti, kewenangan menaikkan gaji pensiunan sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Taspen hanya menyalurkan pembayaran pensiun berdasarkan data peserta dan aturan yang masih berlaku.