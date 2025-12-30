Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |18:52 WIB
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt (Foto: Aldhi Candra/Okezone)
JAKARTA - Pasar modal Indonesia resmi menutup kalender perdagangan tahun 2025 dengan catatan beberapa rekor. Tercatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2025 ditutup menguat ke level 8.646,93. 

Meski sempat diguncang ketidakpastian hebat pada awal tahun, Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil membuktikan resiliensinya dengan mencetak puluhan rekor baru dan pertumbuhan basis investor yang masif.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, tahun ini sebagai periode pembuktian ketangguhan pasar modal nasional dalam menghadapi tekanan domestik maupun global.

Pada paruh pertama 2025, pasar modal Indonesia dihantam badai volatilitas akibat eskalasi perang dagang dan gejolak geopolitik dunia. Kondisi ini sempat membuat indeks terjun bebas hingga memicu protokol darurat bursa.

"IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, dengan titik terendah di pertengahan Maret hingga awal April 2025 mencapai level 5.996, sehingga diberlakukan dua kali trading halt." ungkap Iman dalam seremoni penutupan perdagangan di Gedung BEI, Selasa (30/12/2025).

Menghadapi krisis tersebut, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan langkah penyelamatan strategis. 

Kebijakan seperti izin buyback saham tanpa RUPS, penyesuaian mekanisme auto rejection bawah (ARB), hingga penguatan pengawasan pasar menjadi kunci stabilitas.

 

