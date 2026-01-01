BLT Kesra Rp900 Ribu Tersalurkan 80% Meski Aceh hingga Sumbar Dilanda Bencana

PT Pos Indonesia tetap menjalankan penyaluran BLTS di tengah kondisi bencana. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA - Pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) terus berjalan secara nasional, termasuk di seluruh wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

PT Pos Indonesia tetap menjalankan penyaluran BLTS di tengah kondisi bencana. Bahkan, tingkat penyaluran di daerah terdampak telah melampaui 80%, dengan capaian di Aceh sebesar 88,8%, Sumatera Utara 81,84%, dan Sumatera Barat 83,99%.

“Saya berterima kasih, PT Pos terus bekerja bahkan di tempat-tempat bencana. Jadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, PT Pos terus menyalurkan BLTS, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 80 persen,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kamis (1/1/2026).

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan bahwa penyaluran tetap dilakukan meski terdapat kendala operasional di wilayah terdampak bencana. Di Aceh Tamiang, terdapat tiga Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) yang belum dapat beroperasi karena kendala transportasi dan sarana listrik.

“Khususnya di Aceh Tamiang, ada tiga KCP kita yang belum beroperasi sampai saat ini, yang memang ada kendala untuk transportasi, sarana listrik ke daerah tersebut. Tiga kantor cabang ini kita lakukan pembayaran secara manual, jadi teman-teman saya datang ke lokasi untuk membayarkannya,” jelas Haris.