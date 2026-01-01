Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang Turun per 1 Januari 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |12:05 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang Turun per 1 Januari 2026
Perbandingan harga BBM Pertamina dengan SPBU swasta yang turun per 1 Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan harga BBM Pertamina dengan SPBU swasta yang turun per 1 Januari 2026. Seluruh jenis bahan bakar mengalami penurunan harga pada awal tahun baru 2026.

Pertamina memutuskan harga Pertamax turun dari Rp12.750 menjadi Rp12.350 per liter. Selain itu, harga Pertamax Turbo turun dari Rp13.750 menjadi Rp13.400 per liter. Kemudian Pertamax Green dari Rp13.500 turun menjadi Rp13.150 per liter.

Lalu harga Dexlite dari Rp14.700 turun menjadi Rp13.500 per liter. Harga Pertamina Dex juga turun dari Rp15.000 menjadi Rp13.600 per liter.

Mengutip Instagram SPBU Vivo, Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian Diesel Primus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.

BP Indonesia juga memutuskan harga BBM BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Selanjutnya, harga BBM Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.

Selain itu, BP juga menurunkan harga BBM Ultimate Diesel dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter.

Sementara itu, Shell memutuskan untuk menurunkan harga BBM Shell Super dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter.

Tak hanya itu, harga BBM Shell V-Power dari Rp13.640 turun menjadi Rp13.190 per liter. Harga V-Power Nitro+ dari Rp13.890 turun menjadi Rp13.480 per liter. Sedangkan harga BBM V-Power Diesel menjadi Rp13.860 dari sebelumnya Rp15.250 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Januari 2026:

Harga BBM Shell

- Shell Super di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp12.700 per liter

- Shell V-Power di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp13.190 per liter

- Shell V-Power Diesel di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp13.860 per liter

- Shell V-Power Nitro+ di Jakarta, Banten, Jawa Barat: Rp13.480 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192979//bbm_pertamina-phob_large.jpg
Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax hingga Dexlite per 1 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192968//spbu-sQjk_large.jpg
Update Harga BBM Vivo Turun per 1 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192967//spbu-AkuF_large.jpg
Harga BBM BP Turun Awal 2026, Paling Murah Rp12.500 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192966//shell-KNaf_large.jpg
Harga BBM Shell Turun Mulai 1 Januari 2026, Super Kini Rp12.700 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192936//harga_bbm-rwCq_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun! Berlaku 1 Januari 2026, Jadi Kado Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192854//bbm_pertamina-CXoc_large.jpg
Harga BBM 1 Januari 2026 Naik atau Turun?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement