Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang Turun per 1 Januari 2026

Perbandingan harga BBM Pertamina dengan SPBU swasta yang turun per 1 Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Perbandingan harga BBM Pertamina dengan SPBU swasta yang turun per 1 Januari 2026. Seluruh jenis bahan bakar mengalami penurunan harga pada awal tahun baru 2026.

Pertamina memutuskan harga Pertamax turun dari Rp12.750 menjadi Rp12.350 per liter. Selain itu, harga Pertamax Turbo turun dari Rp13.750 menjadi Rp13.400 per liter. Kemudian Pertamax Green dari Rp13.500 turun menjadi Rp13.150 per liter.

Lalu harga Dexlite dari Rp14.700 turun menjadi Rp13.500 per liter. Harga Pertamina Dex juga turun dari Rp15.000 menjadi Rp13.600 per liter.

Mengutip Instagram SPBU Vivo, Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian Diesel Primus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.

BP Indonesia juga memutuskan harga BBM BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Selanjutnya, harga BBM Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.

Selain itu, BP juga menurunkan harga BBM Ultimate Diesel dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter.

Sementara itu, Shell memutuskan untuk menurunkan harga BBM Shell Super dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter.

Tak hanya itu, harga BBM Shell V-Power dari Rp13.640 turun menjadi Rp13.190 per liter. Harga V-Power Nitro+ dari Rp13.890 turun menjadi Rp13.480 per liter. Sedangkan harga BBM V-Power Diesel menjadi Rp13.860 dari sebelumnya Rp15.250 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Januari 2026:

Harga BBM Shell

- Shell Super di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp12.700 per liter

- Shell V-Power di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp13.190 per liter

- Shell V-Power Diesel di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur: Rp13.860 per liter

- Shell V-Power Nitro+ di Jakarta, Banten, Jawa Barat: Rp13.480 per liter