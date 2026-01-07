Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Nadiem Makarim, Mantan Mendikbudristek yang Didakwa Kasus Korupsi Chromebook 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |22:05 WIB
JAKARTA - Sumber kekayaan Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek yang didakwa kasus korupsi Chromebook. Tersangka kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 ini menghadiri sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Senin 5 Januari 2026. 

Pada sidang tersebut Nadiem menilai jaksa tidak cermat dalam menyusun dakwaan. 

Salah satunya karena jaksa dinilai tidak menjelaskan secara lengkap sumber kekayaan Nadiem. Hal itu disampaikan Nadiem saat membacakan eksepsi. 

Menurut Nadiem, kekayaannya dapat dengan mudah dilacak melalui laporan pajak pribadinya. 

"Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya, yang dengan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT AKAB," ujar Nadiem. 

Nadiem menjelaskan peningkatan kekayaannya pada 2022 sebagaimana tercantum dalam LHKPN murni disebabkan melonjaknya harga saham GoTo saat melantai di bursa (IPO). 

Menurutnya, harga setiap lembar saham GoTo saat itu berada di kisaran Rp250–300 per saham.

"Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GoTo yang melambung saat IPO ke kisaran harga Rp250–300 per saham, jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sebesar Rp4,8 T," jelas Nadiem.

Pada tahun berikutnya, kekayaan Nadiem yang tercantum dalam LHKPN justru menurun.

 

