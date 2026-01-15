IHSG Menguat 0,47% ke 9.075, Saham ZATA dan ESTI Jadi Top Gainers

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup menguat 42,83 poin atau 0,47% ke level 9.075,41.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (15/1/2026), terdapat 362 saham menguat, 342 saham melemah, dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,9 triliun dari 46,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,83% ke 889, indeks JII menguat 0,05% ke 612, indeks IDX30 naik 0,81% ke 452, dan indeks MNC36 naik 0,72% ke 355.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, dan teknologi. Sedangkan yang melemah adalah energi, bahan baku, properti, dan kesehatan.