Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat 0,47% ke 9.075, Saham ZATA dan ESTI Jadi Top Gainers

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |16:40 WIB
IHSG Menguat 0,47% ke 9.075, Saham ZATA dan ESTI Jadi Top Gainers
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup menguat 42,83 poin atau 0,47% ke level 9.075,41.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (15/1/2026), terdapat 362 saham menguat, 342 saham melemah, dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,9 triliun dari 46,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,83% ke 889, indeks JII menguat 0,05% ke 612, indeks IDX30 naik 0,81% ke 452, dan indeks MNC36 naik 0,72% ke 355.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, dan teknologi. Sedangkan yang melemah adalah energi, bahan baku, properti, dan kesehatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195540//ihsg_sesi_i-Kj8O_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 9.046
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195504//ihsg_dibuka_menguat-kyFG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.072
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195493//ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-eZnK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195436//ihsg-82DO_large.jpg
IHSG Tembus Level 9.000, BEI: Cerminan Semakin Kuatnya Kepercayaan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195332//ihsg_sesi_i-qmLX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195291//ihsg-Bt5L_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement