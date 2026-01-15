Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Hilirisasi Capai Rp584,1 Triliun, 73 Persen dari Modal Asing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |16:00 WIB
Investasi Hilirisasi Capai Rp584,1 Triliun, 73 Persen dari Modal Asing
Realisasi investasi dari hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan realisasi investasi dari hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan (year on year/YoY).

Nilai tersebut setara dengan 30,2% dari total realisasi investasi nasional tahun 2025, yaitu Rp1.931,2 triliun. Rosan menegaskan peran strategis hilirisasi sebagai motor utama pertumbuhan industri dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

"Hilirisasi sudah mulai berjalan dengan baik, ini tidak hanya mineral, sekarang kita lebih ke perkebunan. Sekarang nilainya, di sektor kehutanan, gas bumi, ini akan meningkat," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meskipun saat ini, hilirisasi mineral masih menjadi kontributor terbesar dengan total investasi Rp373,1 triliun. Di dalamnya, nikel mendominasi sebesar Rp185,2 triliun, diikuti tembaga Rp65,9 triliun, bauksit Rp53,1 triliun, besi baja Rp39,2 triliun, timah Rp11,3 triliun, serta komoditas mineral lainnya seperti pasir silika, emas, perak, kobalt, mangan, batubara, dan aspal Buton sebesar Rp18,4 triliun.

Selain mineral, sektor perkebunan dan kehutanan juga mencatatkan kontribusi besar dengan total investasi Rp144,5 triliun. Investasi terbesar berasal dari kelapa sawit Rp62,8 triliun dan kayu log Rp62,2 triliun, disusul karet Rp12,9 triliun serta komoditas lain seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofuel sebesar Rp6,6 triliun. Hilirisasi sektor ini diarahkan untuk memperkuat industri turunan seperti oleokimia, biomaterial, dan energi terbarukan.

"Tahun ini saya perkirakan sektor perikanan dan perkebunan akan tumbuh lebih tinggi dapat investasi untuk hilirisasi," tambah Rosan.

Sektor minyak dan gas bumi mencatatkan realisasi investasi hilirisasi sebesar Rp60,0 triliun, yang terdiri dari minyak bumi Rp41,7 triliun dan gas bumi Rp18,3 triliun, terutama untuk pengembangan kilang, petrokimia, dan fasilitas pengolahan lanjutan. Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan membukukan investasi Rp6,4 triliun, mencakup pengolahan komoditas seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, udang, rumput laut, rajungan, tilapia, hingga garam.

Dari sisi sumber pendanaan, investasi hilirisasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dengan porsi 73,5 persen atau Rp429,6 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi 26,5 persen atau Rp154,5 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya minat investor global terhadap proyek-proyek hilirisasi, khususnya di sektor mineral dan energi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195615//geothermal-V685_large.png
Investasi Geothermal dan Data Center Diprediksi Naik 2026, Jepang hingga Thailand Siap Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195568//rosan-8r9s_large.jpg
Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195426//telkom-3Atd_large.jpg
Transformasi BUMN, Rosan Pamer Valuasi Telkom Tembus Rp115 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195345//rosan-tEw8_large.jpg
Rosan Ungkap 6 Proyek Hilirisasi Rp101 Triliun Siap Diresmikan Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/622/3195099//motiontrade-tSa2_large.jpg
3 Cara Cerdas Mengelola Reksa Dana untuk Passive Income
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194567//rupiah-IgJV_large.jpg
Modal Asing Masuk Indonesia Rp1,4 Triliun di Awal Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement