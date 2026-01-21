Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 9.094 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |09:57 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 9.094 
IHSG Dibuka Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dbuka melemah 0,44 persen ke level 9.094 pada perdagangan pagi ini, Rabu (21/1/2026). Untuk diketahui, pada sesi penutupan hari sebelumnya IHSG juga melemah 0,01% ke level 9.134.

Volume perdagangan tercatat di 1,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp925,7 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 83 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,53 triliun.

Sebanyak 244 saham mengalami kenaikan dan 108 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 606 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 0,28 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,22 persen. Sektor siklikal juga naik 0,57 persen.

Sektor keuangan naik tipis 0,03 persen. Sektor infrastruktur menguat 0,13 persen. Sektor properti melemah 0,18%. Sektor bahan baku menguat 0,48 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,11 persen.

Sektor industri terkoreksi hingga 5,29 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 0,32 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat di angka 0,42 persen.

 

