HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat Tipis ke 9.134 di Akhir Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |16:49 WIB
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (20/1/2026). IHSG naik 0,83 poin (0,01%) ke level 9.134.

Aktivitas transaksi tercatat cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 62,8 miliar saham dan nilai transaksi Rp25,57 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebesar 3,83 juta kali, sementara kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp16.559 triliun.

Dari total saham yang diperdagangkan, 357 saham menguat, 336 saham melemah, dan 265 saham stagnan.

Penguatan IHSG didorong oleh mayoritas sektor yang bergerak di zona hijau. Sektor barang baku naik paling signifikan sebesar 2,39%, diikuti sektor konsumer non-primer naik 2,08% dan sektor perindustrian menguat 1,86%.

Hanya dua sektor yang mengalami tekanan pada penutupan perdagangan, yaitu sektor energi turun 0,32% dan sektor transportasi tertekan 0,63%.

 

