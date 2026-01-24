Cek Fakta, Surat Emas Hilang Bikin Harga Jual Turun?

JAKARTA – Cek fakta, surat emas hilang bikin harga jual turun? Jawabannya, benar.

Masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas perlu memahami pentingnya keberadaan surat emas. Jika surat emas hilang, terdapat sejumlah risiko yang dapat terjadi, salah satunya harga jual emas menjadi lebih rendah.

Toko emas atau pegadaian umumnya akan memberikan harga yang lebih rendah karena tidak adanya bukti pembelian resmi. Selain itu, potongan harga juga cenderung lebih besar apabila surat emas tidak disertakan.

Beberapa toko bahkan dapat menerapkan potongan harga sebesar 10–25 persen dari harga normal. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan penolakan transaksi.

Banyak tempat resmi tidak menerima emas tanpa surat karena dianggap memiliki risiko tinggi, terutama terkait potensi pemalsuan. Informasi tersebut dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Selasa (20/1/2026).

Oleh karena itu, surat emas memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli emas. Dokumen ini bukan hanya sebagai bukti pembelian, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat informasi penting, antara lain:

Nama toko atau tempat pembelian emas

Jenis emas atau perhiasan yang dibeli

Kadar kemurnian emas

Berat emas

Harga serta biaya pembuatan atau perhiasan