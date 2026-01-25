Danantara: Transformasi PalmCo Perkuat Kemandirian Pangan dan Energi

JAKARTA - Danantara Asset Management (DAM) melihat upaya modernisasi bisnis sawit yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) sebagai fondasi penting dalam memperkuat kemandirian pangan, energi, dan kedaulatan ekonomi nasional.



Managing Director Business 2 Danantara Setyanto Hantoro mengatakan, transformasi di sektor perkebunan tidak cukup berhenti pada perencanaan. Danantara melihat konsistensi dan keberanian mengeksekusi perubahan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.



"Ini penting untuk mendukung kemandirian pangan dan energi sekaligus kedaulatan ekonomi,” ujarnya saat mengunjungi PTPN IV Regional III, salah satu

entitas PTPN IV PalmCo yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Riau dikutip dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (25/1/2026).



Managing Director Risk Management Danantara Riko Banardi menambahkan, dengan adanya kunjungan kerja ini, maka Danantara bisa mempelajari teknis bisnis sawit terintegrasi PalmCo, sehingga, kolaborasi Danantara sebagai pemegang saham dan PalmCo bisa lebih baik di masa mendatang.



"Saya bangga sekaligus sangat impressed dengan PTPN IV PalmCo. Pertama, Bottomline PalmCo sangat jelas. Impact dan output seperti apa, itu jelas. Kedua, saya bangga Pak Jatmiko (Dirut PalmCo) bisa menyeimbangkan digitalisasi, mekanisasi dan manusianya," paparnya.



PalmCo saat ini mengelola lebih dari 600.000 hektare perkebunan sawit nasional. Dalam kunjungan tersebut, manajemen Danantara meninjau langsung rantai bisnis terintegrasi yang dikembangkan PalmCo, mulai dari pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga pemanfaatan limbah menjadi sumber energi baru terbarukan.



Kunjungan diawali dari sentra pembibitan Kebun Sei Pagar, salah satu dari tujuh sentra pembibitan sawit unggul bersertifikat di Riau. Fasilitas ini menjadi tulang punggung program peremajaan sawit rakyat yang digulirkan sejak 2021. Hingga kini, sekitar 2,56 juta bibit sawit unggul telah disalurkan kepada lebih dari 8.900 petani.



Program tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan produktivitas antara kebun rakyat dan perkebunan perusahaan, persoalan struktural yang selama ini membayangi industri sawit nasional.



Dalam proses pembibitan, PalmCo memadukan teknologi dan mekanisasi, mulai dari sistem irigasi sprinkle, penggunaan drone sprayer, hingga pengembangan penangkaran serangga penyerbuk elaidobius.