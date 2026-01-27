Advertisement
HOME FINANCE

Pemprov DKI Gandeng Pelindo dan Kemenhub untuk Kembangkan Kawasan Pesisir Laut

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |14:38 WIB
Pemprov DKI Gandeng Pelindo dan Kemenhub untuk Kembangkan Kawasan Pesisir Laut
Pemprov DKI Jakarta, Pelindo, dan Kemenhub teken kesepakatan bersama terkait pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan laut. (Foto: dok Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Kesepakatan Bersama terkait pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan laut di Provinsi DKI Jakarta. 

Kolaborasi ini menandai langkah strategis dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan pesisir secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat serta perekonomian wilayah.

“Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan laut di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud.

Sejumlah rencana program strategis yang disepakati di antaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan pengendalian banjir dan sistem drainase, pengembangan prasarana dan sarana transportasi kepelabuhanan yang terintegrasi, pengembangan kawasan wisata berbasis heritage, serta program pendukung lainnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas kawasan pesisir.

Program-program strategis tersebut juga akan menggandeng sejumlah stakeholder terkait yakni Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan berbagai pihak pendukung lainnya.

