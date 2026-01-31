Permintaan MSCI Dipenuhi, Free Float Saham BEI Ditingkatkan Jadi 15%

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia . (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia dengan menindaklanjuti sejumlah masukan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Salah satu langkah utama yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan likuiditas pasar melalui penyesuaian aturan minimum free float saham.

"Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Dengan kebijakan tersebut, porsi saham yang dilepas ke publik akan semakin besar. Hal ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta menjaga integritas bursa.

"Artinya, semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas," jelasnya.

Selain peningkatan free float, pemerintah juga akan memperketat aturan terkait transparansi kepemilikan saham, khususnya mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir suatu perusahaan.

Menurut Airlangga, kejelasan mengenai siapa pemilik manfaat akhir saham menjadi perhatian penting dalam penilaian indeks global. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan data pemegang saham disampaikan secara terbuka dan akurat.

"Kami akan meningkatkan transparansi melalui pengetatan aturan beneficial ownership, sehingga pemilik akhir dapat diketahui secara jelas dan transparan, termasuk kejelasan terkait afiliasi pemegang saham," katanya.