HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya: Pjs Dirut BEI dan Pimpinan OJK Akan Temui MSCI Senin Besok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |11:04 WIB
Purbaya: Pjs Dirut BEI dan Pimpinan OJK Akan Temui MSCI Senin Besok
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pertemuan krusial antara otoritas pasar modal Indonesia dengan lembaga indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/2/2026) guna merespons laporan terkait regulasi dan transparansi pasar saham Indonesia yang tengah menjadi sorotan dunia.

Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung dalam teknis pertemuan tersebut demi menjaga independensi otoritas bursa. Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, akan memimpin delegasi bursa dalam agenda tersebut.

"Mestinya dia (Jeffrey Hendrik) sama timnya mereka. Dari bursa, kan mereka independen, nanti kalau saya masuk, menteri keuangan (dibilang) ikut campur. Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur yang ada di internal mereka, pemerintah nggak ikut campur. Kita pijat-pijat punggungnya saja biar kerja," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa pertemuan tersebut akan dilakukan secara daring (online). Tidak sendiri, BEI juga akan didampingi oleh perwakilan pimpinan sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Friderica Widyasari Dewi serta Hasan Fawzi.

Misi utama pertemuan ini adalah meyakinkan investor global bahwa Indonesia sangat serius dalam melakukan pembenahan tata kelola pasar modal pasca-pengunduran diri sejumlah petinggi otoritas sebelumnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
