HOME FINANCE

Dukung Pertumbuhan Bisnis Konsumer, BRI Consumer Expo dan Undi Hadiah Resmi Dimulai

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:00 WIB
Dukung Pertumbuhan Bisnis Konsumer, BRI Consumer Expo dan Undi Hadiah Resmi Dimulai
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus perkuat pertumbuhan bisnis konsumer melalui penyelenggaraan BRI Consumer Expo. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat pertumbuhan bisnis konsumer sekaligus meningkatkan engagement dengan nasabah melalui penyelenggaraan BRI Consumer Expo.

Kick Off BRI Consumer Expo 2026 sebagai penanda dimulainya rangkaian program BRI Consumer Expo pada 2026. Kick Off menjadi momentum awal bagi BRI untuk memperkuat sinergi internal serta memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumer yang berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Kick Off BRI Consumer Expo 2026, BRI menargetkan peningkatan penetrasi produk-produk konsumer, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kartu Kredit, produk Multiguna, hingga layanan Prioritas, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan semakin beragam.

Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan pengundian BRI Consumer Expo 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan dalam memanfaatkan pembiayaan konsumer BRI sepanjang 2025. Adapun pengundian dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku, sejalan dengan komitmen BRI dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pelaksanaan BRI Consumer Expo, yang dirangkaikan dengan pengundian dan kick off program dilakukan untuk memperkuat kinerja bisnis konsumer serta membangun engagement jangka panjang dengan nasabah.

