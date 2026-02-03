AHY: Rencana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Usai Masalah Keuangan Whoosh Rampung

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah berencana meneruskan proyek kereta cepat, yang selama ini hanya melayani rute Jakarta-Bandung. Rencana proyek ini di tengah proses restrukturisasi atas pendanaan kereta yang berjuluk Whoosh tersebut.

"Kami ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur," kata Menko AHY dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut AHY, perluasan pembangunan infrastruktur berupa akses transportasi ini bakal menjadi manfaat dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat. Seturut itu, pembangunan infrastruktur lanjutan proyek Whoosh ini disebut dapat memantik perekonomian.

"Jadi, itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan dan juga akan membuka setelah-setelah pertumbuhan ekonomi Bandung dalam jadwalnya," katanya.

Ketua umum Partai Demokrat ini menekankan proses restrukturisasi terkait pendanaan proyek KCIC Jakarta-Bandung masih dalam pembahasan, yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Danantara. Pembahasan ditujukan guna mencari solusi atas masalah penggunaan anggaran.