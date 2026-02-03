Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran Proyek Gentengisasi Rp1 Triliun, Purbaya: Diganti yang Pakai Seng

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |17:18 WIB
Anggaran Proyek Gentengisasi Rp1 Triliun, Purbaya: Diganti yang Pakai Seng
Program "Gentengisasi" atau penggantian atap seng ke genteng tanah liat yang digagas pemerintah. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi spekulasi mengenai besarnya anggaran program "Gentengisasi" atau penggantian atap seng ke genteng tanah liat yang digagas pemerintah. Purbaya menegaskan kebutuhan dana untuk program tersebut relatif kecil dan masih berada dalam batas yang terkendali.

Menurut Purbaya, estimasi besar yang beredar di masyarakat selama ini merupakan hasil perhitungan kasar yang mengasumsikan seluruh rumah di Indonesia akan diganti atapnya. Padahal, sasaran program ini sangat spesifik dan hanya mencakup sebagian rumah yang masih menggunakan seng.

“Gentengisasi enggak sampai Rp 1 triliun (anggarannya),” kata Purbaya di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Kan kita juga ada cadangan,” imbuhnya.

Purbaya menjelaskan bahwa dalam implementasinya, pemerintah akan melakukan kurasi terhadap rumah-rumah yang benar-benar memerlukan penggantian. Hal inilah yang membuat realisasi anggaran diprediksi jauh lebih kecil dibandingkan perkiraan publik.

“Yang diganti paling berapa puluh persen, diganti yang pakai seng. Jadi harusnya angkanya lebih kecil,” ungkapnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut pemerintah memiliki fleksibilitas fiskal. Ia tidak menampik adanya kemungkinan pemanfaatan cadangan negara atau pengalihan dari pos lain yang memungkinkan.

“Ada kemungkinan dari situ (anggaran Makan Bergizi Gratis yang dipotong), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah nggak banyak-banyak banget kalau nggak salah anggarannya,” jelas Purbaya.

 

Telusuri berita finance lainnya
