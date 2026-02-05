Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Respons Pemerintah soal Peringkat Kredit Indonesia oleh Moody's

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |21:17 WIB
Ini Respons Pemerintah soal Peringkat Kredit Indonesia oleh Moody's
Kemenkeu soal Peringkat Kredit Indonesia oleh Moody's (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan bahwa Lembaga Pemeringkat Kredit Moody’s Investors Service (Moody’s)  telah melakukan diskusi dengan beberapa K/L dan otoritas terkait peringkat kredit Indonesia dengan afirmasi peringkat kredit Indonesia dipertahankan pada level Baa2 (satu tingkat di atas batas investment grade).

Moody's berdiskusi diantaranya dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Adapun hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Moody’s setelah rangkaian kunjungan tanggal 27-29 Januari 2026 di Jakarta.

Dalam laporannya, Moody’s menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama profil kredit negara. Pertumbuhan PDB riil diperkirakan stabil dalam jangka menengah, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang mendukung.

"Beban utang Pemerintah tetap terkendali didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, sementara inflasi yang terjaga dalam sasaran memperkuat stabilitas domestik. Kapabilitas institusional dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, juga diakui sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia," tulis keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (5/2/2026).

Moody’s memahami Pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini penting sebagai prasyarat menjadi negara maju.

Upaya mencapai pertumbuhan tinggi tersebut kini menemukan momentum dan pemerintah fokus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam pengelolaan perekonomian.

Pengelolaan kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan pembangunan dan pengelolaan ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan, kini mendapatkan tambahan energi dengan hadirnya Danantara sebagai engine of growth baru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199894//wamenkeu_juda-k0KH_large.jpg
Resmi Jadi Wamenkeu, Juda Agung Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Target Pertumbuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199881//menkeu_purbaya-Meut_large.jpeg
Bongkar Skandal Pajak Baja Rp500 Miliar, Purbaya: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199878//menkeu_purbaya-DYOR_large.jpg
Purbaya Bantah Tukar Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199864//menko_airlangga-3I0W_large.jpeg
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199862//menkeu_purbaya-958v_large.jpg
Purbaya Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Memang Lebih Rendah dari Perkiraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199855//juda_agung_jadi_wamenkeu-fa20_large.jpg
Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement