HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Ubah Aturan Free Float Saham Minimum Jadi 15% 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |08:20 WIB
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Revisi ini mengubah pendekatan pengaturan free float dan struktur kepemilikan publik di pasar modal.

Adapun implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 

4 Penyesuaian Aturan

1. Pendalaman pasar (market deepening) dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15%. Guna memastikan implementasi berjalan lancar, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

2. Peningkatan implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

3. Peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan Tercatat meningkat.

4. Peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

"Adapun pemenuhan ketentuan free float minimum 15% dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
