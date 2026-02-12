Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tertekan 0,31% ke 8.265 di Penutupan Perdagangan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:39 WIB
IHSG Tertekan 0,31% ke 8.265 di Penutupan Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir turun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir turun pada perdagangan hari ini, Rabu (12/2/2026). IHSG melemah 0,31% ke level 8.265.

Pada sesi pembukaan pagi tadi, IHSG dibuka di zona hijau tepatnya di level 8.317, sempat menyentuh level tertinggi di 8.334, serta menyentuh level terendah di 8.220.

Volume perdagangan tercatat 39 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp23,5 triliun. Adapun frekuensi transaksi mencapai 2,9 juta kali. Dari sisi kapitalisasi pasar (market cap), tercatat sebesar Rp14,9 triliun.

Sebanyak 313 saham mengalami kenaikan dan 401 saham mengalami penurunan, sementara 244 saham lainnya stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi 0,27%. Sektor non-siklikal melemah 0,60%, dan sektor siklikal tertekan 0,92%.

Sektor keuangan turun 0,23%. Sektor infrastruktur melemah 0,44%. Sektor properti menguat 0,94%, sektor bahan baku naik 1,46%, dan sektor transportasi menguat 0,44%.

Sektor industri naik 0,13%. Disusul sektor teknologi yang berada di zona merah dengan pelemahan 0,12%. Selanjutnya, sektor kesehatan terkoreksi 1,25%.

 

