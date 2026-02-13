Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal dan Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 via PINTAR BI 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:15 WIB
Ini Jadwal dan Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 via PINTAR BI 
Penukaran Uang di BI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cadwal dan Cara tukar uang baru Lebaran 2026 via PINTAR BI. Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru 2026 melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi). 

Lewat program tersebut, masyarakat dapat melakukan tukar uang baru 2026 untuk kebutuhan Ramadhan hingga Idul Fitri dengan lebih tertib dan terjadwal.

Proses penukaran uang baru wajib didaftarkan secara online melalui aplikasi PINTAR BI di laman resmi pintar.bi.go.id. 

Lantas kapan jadwal penukaran uang baru 2026 dibuka, bagaimana cara daftar di PINTAR BI, dan berapa batas maksimal penukarannya? Berikut rangkuman Okezone, Jumat (13/2/2026).

Dari akun resmi Instagram Bank Indonesia, pemesanan tukar uang baru 2026 melalui layanan kas keliling BI dibuka dalam beberapa periode. 

Untuk periode pertama, pemesanan penukaran uang baru 2026 dijadwalkan sebagai berikut: 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200580/thomas-g9fK_large.jpg
Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200497/bank_indonesia-nSO8_large.jpg
Cadangan Devisa Turun Jadi USD154,6 Miliar pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198493/thomas-H9ZK_large.jpg
5 Fakta Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/455/3198088/thomas-AC9q_large.jpg
Harta Kekayaan Thomas Djiwandono Rp74 Miliar, Jadi Deputi Gubernur BI Dapat Gaji Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198128/deputi_terpilih_bank_indonesia-pvOm_large.jpg
Sowan ke Gubernur BI, Thomas Djiwandono Tegaskan Independensi Harga Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197902/bca-xjw4_large.jpg
Bos BCA soal Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Ide Baru Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement