Ini Jadwal dan Cara Tukar Uang Baru Lebaran 2026 via PINTAR BI

JAKARTA - Ini cadwal dan Cara tukar uang baru Lebaran 2026 via PINTAR BI. Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru 2026 melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

Lewat program tersebut, masyarakat dapat melakukan tukar uang baru 2026 untuk kebutuhan Ramadhan hingga Idul Fitri dengan lebih tertib dan terjadwal.

Proses penukaran uang baru wajib didaftarkan secara online melalui aplikasi PINTAR BI di laman resmi pintar.bi.go.id.

Lantas kapan jadwal penukaran uang baru 2026 dibuka, bagaimana cara daftar di PINTAR BI, dan berapa batas maksimal penukarannya? Berikut rangkuman Okezone, Jumat (13/2/2026).

Dari akun resmi Instagram Bank Indonesia, pemesanan tukar uang baru 2026 melalui layanan kas keliling BI dibuka dalam beberapa periode.

Untuk periode pertama, pemesanan penukaran uang baru 2026 dijadwalkan sebagai berikut: