HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |08:40 WIB
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu siklus tahunan yang umumnya dapat mendorong kinerja beberapa saham atau emiten tertentu. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja masyarakat, terutama setelah penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi investor pasar saham, momen ini menjadi indikator penting bagi pergerakan saham, khususnya di sektor konsumsi domestik. 

Siklus tahunan ini memberikan sentimen tersendiri yang berpotensi menggerakkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan potensi emiten yang biasanya diuntungkan oleh meningkatnya belanja masyarakat.

Di sisi lain, pasar juga harus memperhitungkan libur panjang lebaran, yang sering memicu aksi profit taking. Hal ini membuat investor perlu lebih berhati-hati dan rasional dalam menentukan posisi investasi. Lantas, bagaimana potensi market saat ramadan, dan saham-saham mana saja yang biasanya diuntungkan oleh momen ini?

Jangan lewatkan THR Class “Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan” pada Kamis (26/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana dan dipandu oleh Sharia & Product Development MNC Sekuritas Kurnia Ali Akbar. Daftar sekarang juga melalui bit.ly/THRMNCS2026

Telusuri berita finance lainnya
