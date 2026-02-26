Tukar Uang THR Lebaran, Ini Lokasi ATM Pecahan Rp10.000–Rp20.000 di Jabodetabek

Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000–Rp20.000 Terbaru 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Masyarakat yang tidak memperoleh tukaran uang baru untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran bisa memanfaatkan layanan ATM BNI dan Bank Mandiri pecahan Rp10.000–Rp20.000. Namun, jumlah ATM terbatas dan hanya tersedia di beberapa lokasi tertentu, sehingga alamatnya perlu diperhatikan.

Daftar Lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri Pecahan Rp10.000–Rp20.000 Terbaru 2026 (Daerah Jabodetabek)

Lokasi ATM BNI Pecahan Rp20.000

- Lobby Selatan Gedung KB 3 – Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

- KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d. A.14-2, Jakarta Utara

- KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

- Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat

- KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat

- KCP UNTAR 1 – Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat

- Universitas Trisakti (GEMA) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat

- Jl. Raya Ciputat, Kantor Cabang UIN

- KC UI Depok 3 – Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat), Depok

- Gallery IPB Diploma 2 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor

Lokasi ATM Bank Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

- Plaza Mandiri – Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36–38 (Lobby Selatan & Area CRM)

- Thamrin City – Jl. Kebon Kacang Raya, Kb. Melati, Pooling CB Thamrin City Mall Lt. Dasar

- Sentra Mandiri Menteng – Jl. RP Soeroso No.2, Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

- Jalan Sunda – Jl. Sunda No. 1, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat