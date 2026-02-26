Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.235

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |16:20 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.235
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 86,97 poin atau 1,05 persen ke level 8.235 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (26/2/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 157 saham menguat, 594 saham melemah dan 207 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,6 triliun dari 53,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,61 persen 837, indeks JII turun 1,11 persen 560, indeks IDX30 melemah 0,60 persen ke 443 dan indeks MNC36 melemah 0,55 persen ke 346.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, kesehatan, keuangan, transportasi dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 34,62 persen ke Rp105, PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 27,61 persen ke Rp208.

 

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Indospring Tbk (INDS) turun 14,95 persen ke Rp1.280, PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) turun 14,88 persen ke Rp1.030 dan PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turun 14,82 persen di Rp8.475.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203809/ihsg_hari_ini-o0em_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.255
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203760/ihsg-Y0DH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.351
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203650/ihsg_hari_ini-sjK8_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.322
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/278/3203538/ihsg-TSNC_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203383/ihsg_hari_ini-g0ZV_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.374
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203339/ihsg_menguat-dHGJ_large.jpg
Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement