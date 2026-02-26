IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.235

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 86,97 poin atau 1,05 persen ke level 8.235 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (26/2/2026).



Pada penutupan perdagangan, terdapat 157 saham menguat, 594 saham melemah dan 207 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,6 triliun dari 53,7 miliar saham yang diperdagangkan.



Indeks LQ45 melemah 0,61 persen 837, indeks JII turun 1,11 persen 560, indeks IDX30 melemah 0,60 persen ke 443 dan indeks MNC36 melemah 0,55 persen ke 346.



Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, kesehatan, keuangan, transportasi dan teknologi.



Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 34,62 persen ke Rp105, PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 27,61 persen ke Rp208.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Indospring Tbk (INDS) turun 14,95 persen ke Rp1.280, PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) turun 14,88 persen ke Rp1.030 dan PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turun 14,82 persen di Rp8.475.

(Taufik Fajar)

