Harga BBM Berpotensi Naik, Ketahanan Energi RI Harus Segera Diperkuat

Konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok minyak dunia dan memicu lonjakan harga minyak. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia.

Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia sekaligus jalur penting distribusi energi internasional.

“Konflik yang terjadi di kawasan tersebut sangat berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia dan memicu lonjakan harga minyak mentah global,” ujar pengamat energi Sofyano Zakaria, Sabtu (7/3/2026).

Oleh karena itu, Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM, tentu sangat rentan terhadap dampak gejolak geopolitik tersebut.

"Pemerintah harus segera memperkuat sistem ketahanan energi nasional,” kata Sofyano Zakaria.

Ia menilai salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memperkuat cadangan minyak, BBM, dan LPG nasional. Selama ini, kata dia, tanggung jawab penyediaan cadangan energi tersebut masih dibebankan kepada PT Pertamina (Persero).

Padahal, menurutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, cadangan energi strategis seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah, bukan hanya menjadi beban badan usaha. “Hal ini berlaku di semua negara,” tukas Sofyano.

“Sudah saatnya pemerintah mengambil peran penuh dalam pembiayaan dan pengelolaan cadangan minyak, BBM, dan LPG nasional. Cadangan energi strategis adalah bagian dari ketahanan nasional sehingga tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada Pertamina,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) BBM di Indonesia.

Ia mengusulkan agar seluruh perusahaan pemegang INU diwajibkan membuktikan secara nyata kepemilikan fasilitas storage tank atau tangki penyimpanan BBM sebagai bagian dari infrastruktur usaha yang wajib dimiliki.