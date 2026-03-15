Harga Cabai hingga Minyak Goreng Naik Jelang Lebaran 2026, Ini Daftarnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |14:24 WIB
JAKARTA - Harga pangan seperti cabai hingga minyak goreng naik menjelang Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pada Minggu (15/3/2026) atau H-5 Lebaran, mayoritas komoditas strategis mengalami lonjakan harga.

Harga bawang merah naik tipis 0,92 persen menjadi Rp44.100 per kg. Diikuti bawang putih naik 0,75 persen menjadi Rp40.500 per kg. Sementara itu beras kualitas bawah I naik 0,35 persen di level Rp14.500 per kg. Untuk beras kualitas bawah II masih bertahan di level Rp14.500 per kg.

Kemudian beras kualitas medium I juga stagnan di arga Rp15.950 per kg. Beras kualitas medium II naik 0,32 persen menjadi Rp15.850 per kg. Beras kualitas super I masih sama seperti hari sebelumnya, yakni dibandrol Rp17.200 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 0,3 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Untuk aneka cabai, seperti cabai merah besar naik hingga 9,81 persen menjadi Rp48.150 per kg. Cabai merah keriting naik 6,77 persen menjadi Rp47.300 per kg. Sementara itu cabai rawit hijau naik 4,27 persen menjadi Rp55.000 per kg.

Cabai rawit merah naik 7,09 persen menjadi Rp84.550 per kg. Daging ayam ras segar naik 2,19 persen menjadi Rp41.950 per kg. Daging sapi kualitas I naik 1,49 persen menjadi Rp146.600 per kg. Daging sapi kualitas II naik 1,46 persen menjadi Rp138.550 per kg.

 

Harga Daging Kerbau Rp72.000 per Kg Jelang Lebaran
