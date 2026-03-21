7 Fakta Heboh Harga Tiket Pesawat Mahal saat Mudik Lebaran 2026, Timika-Padang Rp16 Juta

JAKARTA - Fenomena melonjaknya harga tiket pesawat saat mudik Lebaran 2026 kembali terjadi. Padahal, pemerintah telah memberi diskon tiket pesawat domestik 17 hingga 18 persen dari tarif dasar yang berlaku di masing-masing rute penerbangan yang berlaku pada 14–29 Maret 2026.

Namun, nyatanya saat ini masyarakat mengeluhkan harga tiket pesawat mudik Lebaran 2026 yang masih mahal. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan harga tiket pesawat hingga Rp16 juta untuk rute Timika-Padang.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta heboh harga tiket pesawat mahal saat mudik Lebaran 2026, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

1. Kemenhub Buka Suara soal Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat yang kembali mencuat saat periode mudik Lebaran. Pemerintah menilai persepsi tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, karena sejumlah harga tiket yang terlihat tinggi muncul dari rute penerbangan tidak langsung atau dengan beberapa kali transit.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan, fenomena tersebut kerap muncul di platform pemesanan tiket daring atau online travel agent (OTA). Ketika penerbangan langsung telah habis, sistem akan menampilkan alternatif perjalanan dengan rute yang lebih panjang sehingga harga tiket menjadi lebih mahal.

Agustinus Budi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa harga tiket sangat bergantung pada rute penerbangan yang dipilih.

"Kalau kita lihat di media sosial seolah-olah harga tiket sangat tinggi. Padahal setelah diperhatikan, rute yang ditawarkan oleh online travel agent itu ternyata rute dengan beberapa transit karena rute langsungnya sudah habis," ujar Agustinus dalam jumpa pers Kemenpar soal Isu Harga Tiket Pesawat Libur Lebaran, Selasa (17/3/2026).

2. Rute Penerbangan Transit

Dia mencontohkan temuan tiket penerbangan dari kawasan timur Indonesia menuju Sumatera yang sempat viral karena dijual dengan harga belasan juta rupiah. Setelah ditelusuri, tiket tersebut ternyata bukan penerbangan langsung alias transit.

"Contohnya ada tiket dari Timika ke Padang atau dari Manokwari ke Padang yang harganya hampir Rp16 juta sampai Rp17 juta. Padahal kalau dihitung melalui rute normal seharusnya tidak lebih dari sekitar Rp8 juta atau Rp9 juta," kata dia.

Menurutnya, rute tersebut memang tidak memiliki penerbangan langsung sehingga penumpang harus transit terlebih dahulu di kota lain sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Kondisi inilah yang sering kali tidak dipahami masyarakat sehingga muncul persepsi bahwa harga tiket melonjak tidak wajar.