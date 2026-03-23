Harga Pangan Masih Naik Usai Lebaran: Bawang, Cabai hingga Daging Kian Mahal

JAKARTA - Harga pangan nasional masih naik usai Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Senin (23/3/2026), harga pangan mulai dari bawang merah, cabai hingga daging naik.

Harga bawang merah naik 54,58 persen menjadi Rp68.400 per kg. Diikuti bawang putih naik 44,21 persen menjadi Rp57.900 per kg. Sementara itu beras kualitas bawah I naik 21,45 persen di level Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 22,41 persen menjadi Rp14.500 per kg.

Kemudian beras kualitas medium I naik 20 persen menjadi Rp19.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 19,24 persen menjadi Rp18.900 per kg. Beras kualitas super I naik 20,64 persen menjadi Rp20.750 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 21,19 persen menjadi Rp20.300 per kg.

Untuk cabai merah besar naik hingga 74,1 persen menjadi Rp91.750 per kg. Cabai merah keriting naik 57,94 persen menjadi Rp83.000 per kg. Sementara itu cabai rawit hijau naik 9,4 persen menjadi Rp63.400 per kg.

Cabai rawit merah naik 46,12 persen menjadi Rp131.000 per kg. Daging ayam ras segar naik 17,7 persen menjadi Rp50.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 13,76 persen menjadi Rp168.650 per kg. Daging sapi kualitas II naik 15,52 persen menjadi Rp161.150 per kg.