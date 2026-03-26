HOME FINANCE MARKET UPDATE

Amman Mineral (AMMN) Raup Laba Rp4,3 Triliun di 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |14:39 WIB
JAKARTA - PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meraup laba bersih sebesar USD258 juta atau setara Rp4,3 triliun (kurs Rp16.899 per USD) sepanjang 2025. Laba bersih ini turun sekira 60% jika dibandingkan laba tahun 2024 yang mencapai USD642 juta.

Penurunan laba ini sejalan dengan penjualan bersih yang lebih rendah, yaitu USD1,84 miliar pada tahun 2025. Sementara pada 2024, penjualan Amman mencapai USD2,66 miliar.

Mulai tahun 2025, Perseroan hanya diizinkan menjual produk logam jadi, seperti katoda tembaga dan emas murni, tidak dalam bentuk konsentrat seperti pada tahun 2024. Namun demikian, Amman memperoleh izin ekspor konsentrat sementara pada 31 Oktober 2025, yang berlaku selama enam bulan.

Penjualan tersebut terdiri dari USD806 juta dari katoda tembaga, yang mulai diproduksi pada kuartal II mencapai USD454 juta dari emas murni, yang produksi perdananya dimulai pada kuartal III serta USD587 juta dari
konsentrat yang dijual pada kuartal IV.

Kinerja penjualan terkonsentrasi pada paruh akhir tahun, dengan kuartal IV menyumbang sekitar 70% dari penjualan bersih tahun 2025, didorong oleh stabilnya operasi peleburan dan pemurnian serta penjualan konsentrat.

"Kinerja keuangan tahun 2025 mencerminkan dampak larangan ekspor konsentrat di awal tahun serta proses ramp‑up smelter," kata Direktur Utama Amman Mineral Internasional Arief Sidarto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

 

