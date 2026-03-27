Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Minyak USD 1 per Barel Tambah Beban APBN Rp6,7 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |10:14 WIB
Indonesia sedang menghadapi krisis energi akibat perang dan tingginya ketergantungan pada impor BBM dan LPG. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia sedang menghadapi krisis energi akibat perang dan tingginya ketergantungan pada impor BBM dan LPG. Oleh karena itu, percepatan elektrifikasi transportasi dan rumah tangga, melalui kendaraan listrik dan kompor listrik, menjadi strategi penting untuk menekan konsumsi energi impor sekaligus meringankan beban subsidi energi yang membengkak.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa peralihan ke kendaraan listrik dan kompor listrik bisa menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi energi berbasis impor, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.

“Pada sektor transportasi misalnya, peralihan satu juta mobil berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik diperkirakan mampu mengurangi kebutuhan minyak mentah dalam jumlah signifikan. Penggantian satu juta mobil listrik dapat mengurangi kebutuhan minyak mentah hingga 13,2 juta barel per tahun,” ujar Fabby, Jumat (27/3/2026).

Adapun pada sektor rumah tangga, lanjutnya, penggunaan kompor listrik juga dinilai efektif menekan konsumsi LPG. Bagi rumah tangga mampu, kompor listrik bahkan lebih ekonomis dibandingkan LPG nonsubsidi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.

“Jika rumah tangga mulai menggunakan kompor induksi, penghematan LPG bisa mencapai lebih dari 130 ton per tahun,” tambahnya.

Urgensi elektrifikasi tersebut, paparnya, semakin terasa karena tingginya sensitivitas fiskal Indonesia terhadap gejolak geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah.

“Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3208998//minyak-tQRw_large.jpg
Harga Minyak Meroket, Brent Tembus USD108 per Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3208995//bahlil-ydDL_large.jpg
Bahlil Imbau Masyarakat Bijak Gunakan BBM di Tengah Krisis Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208970//bbm-DTeR_large.jpg
Harga BBM Pertalite Berpotensi Naik 15 Persen Jadi Rp11.500 per Liter 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208934//menteri_esdm_bahlil-Wmw3_large.jpg
Impor Minyak Mentah Masih Susah, Bahlil: Jangan Timbun BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208915//menteri_esdm_bahlil-JRDN_large.jpg
Bahlil Tinjau BBM di Sejumlah SPBU Jateng: Doakan Supaya Pemerintah Jaga Harga Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208888//plts-kuoU_large.jpg
Anjuran IEA Kurangi Minyak dan LPG, DEN: Sesuai Skenario Transisi Energi Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement