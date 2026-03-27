Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Pasokan Minyak dari Semua Negara

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menjamin pasokan dan stabilitas energi nasional, meski ketidakstabilan pasokan BBM dunia meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Bahlil mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak.

"Perintah Bapak Presiden adalah segera mencari pasokan minyak dari semua negara dan mengoptimalkan semua energi yang kita miliki. Saya pastikan kepada rakyat Indonesia, solar kita Insya Allah tidak lagi impor. Untuk bensin, sekitar 50% masih impor, sisanya dipenuhi dari dalam negeri, dan kita terus mencari alternatif, termasuk crude (minyak mentah)-nya," ujar Bahlil, Jumat (27/3/2026).

Bahlil menekankan bahwa keberhasilan menjaga pasokan energi tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat dengan cara menggunakan energi secara efisien.

"Kalau masak pakai LPG, setelah masak, matikan kompor. SPBU bukan untuk industri, jadi tolong digunakan dengan bijaksana. Kami sangat mengandalkan bantuan rakyat dalam memakai energi secara bijak," tambahnya.

Ia memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026/1447 H, terutama pada arus balik mudik. Pernyataan ini disampaikan setelah Bahlil memantau pasokan energi di SPBU 35i Rest Area 519B, Sragen, dan SPBU 44.577.09 Bolon, Karanganyar, Jawa Tengah.