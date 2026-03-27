Bahlil: Belum Ada Kenaikan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |15:28 WIB
Bahlil: Belum Ada Kenaikan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum mengambil kebijakan kenaikan harga maupun pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), meskipun situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, terus berkembang dinamis.

Bahlil menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan kebijakan subsidi energi seperti yang berlaku saat ini. Tidak ada opsi pembatasan subsidi maupun penyesuaian harga BBM dalam waktu dekat.

"Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi. Masih tetap sama," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Ia menekankan, pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam merespons gejolak global yang dapat berubah dengan cepat, baik dalam hitungan mingguan maupun bulanan. Oleh karena itu, setiap kebijakan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.

"Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita tentang tingkat kemampuan," lanjut Bahlil.

Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga. Hal ini dinilai lebih penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah ketidakpastian global.

 

LPG Masih Impor 70 Persen, Bahlil Minta Masyarakat Jangan Boros saat Masak
Bahlil Buka Peluang Relaksasi Produksi Batu Bara dan Nikel, Asal Harga Tetap Menguat
Perintah Prabowo ke Bahlil: Cari Pendapatan Negara dari Mineral yang Belum Adil bagi Negara
Harga Minyak Bisa Tembus USD100, Bahlil Sebut APBN Masih Kuat Biayai Subsidi
Bahlil Sebut Iran Buka Ruang Dialog Bagi Kapal Lewat Selat Hormuz
Thailand dan Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Respons Bahlil
