Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada Puncak Arus Balik, Ini Rest Area Tol Trans Jawa yang Berpotensi Padat

Waspada Puncak Arus Balik, Ini Rest Area Tol Trans Jawa yang Berpotensi Padat
Sejumlah rest area di ruas Tol Trans Jawa arah Jakarta diprediksi mengalami kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah rest area di ruas Tol Trans Jawa arah Jakarta diprediksi mengalami kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026, khususnya pada 28–29 Maret. Pemudik diimbau mengantisipasi lonjakan kendaraan dengan mengatur waktu perjalanan serta memanfaatkan rest area alternatif untuk menghindari penumpukan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyebutkan beberapa titik rawan kepadatan, antara lain KM 229B dan KM 208B Ruas Palikanci serta KM 164B Ruas Cipali. Oleh karena itu, pengguna jalan disarankan menyesuaikan pola perjalanan dan memanfaatkan rest area alternatif.

Jasa Marga merekomendasikan beberapa titik alternatif, seperti rest area KM 360B dan KM 380B Ruas Batang–Semarang sebelum titik rawan, serta KM 130B Ruas Cipali setelahnya.

“Selain itu, pemudik juga disarankan untuk keluar sementara dari jalan tol dan beristirahat di jalur arteri apabila kondisi rest area di tol sudah padat,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Hingga saat ini, arus balik menuju wilayah Jabotabek telah mencapai 2,36 juta kendaraan atau sekitar 69,45% dari total proyeksi sebanyak 3,39 juta kendaraan.

“Potensi peningkatan arus balik masih diperkirakan terjadi pada periode akhir pekan hingga 28–29 Maret 2026. Tingginya volume kendaraan ini juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas pengguna jalan tol di rest area,” tambah Rivan.

Sebagai langkah antisipasi, Jasa Marga bersama Kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa buka-tutup rest area KM 62B serta penutupan sementara rest area KM 52B Ruas Jakarta–Cikampek secara situasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209033//mudik-JxV1_large.jpg
Cegah Macet Horor, Buffer Zone Siap di Arus Balik Ketapang–Gilimanuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209014//arus_balik-EXSf_large.jpg
Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3208997//gerbang_tol-z89e_large.jpg
Diskon Tol 30% Masih Berlaku, 2,1 Juta Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208659//pantauan_arus_balik_lebaran_di_tol_cipali-QNyD_large.jpeg
Arus Balik Lebaran di Tol Cipali Terpantau Lancar, Buka-Tutup Rest Area Masih Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/338/3208507//situasi_arus_lalu_lintas_di_depan_taman_margasatwa_ragunan_pada_h3_lebaran-b1Lf_large.jpg
Pengunjung Serbu Ragunan di H+3 Lebaran, Picu Kemacetan Panjang di Pintu Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208460//prabowo_subianto-6f4a_large.jpg
Silaturahmi Lebaran, Prabowo Telepon Presiden Palestina hingga MBS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement