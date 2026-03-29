Apakah 1 Aplikasi Gojek Bisa Pesan untuk 2 Orang? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apakah 1 aplikasi Gojek bisa untuk 2 orang? Anda bisa memesan dua layanan Gojek secara bersamaan dalam satu aplikasi dengan membuat pesanan pertama, kembali ke halaman utama saat driver sudah ditemukan, lalu memesan layanan kedua.

Fitur Tambah Tujuan juga memungkinkan hingga 2-3 perhentian dalam satu perjalanan.

Berikut caranya yang dirangkum Okezone, Minggu (29/3/2026):

Pesan 2 Layanan Berbeda/Sama (Serentak):

Buat pesanan pertama (contoh: GoRide), tunggu sampai dapat driver.

Klik tanda panah kembali ke menu utama.

Pesan layanan kedua (contoh: GoFood atau GoCar).