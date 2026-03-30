Krisis Energi, RI Kebut Pengembangan Bensin Etanol dari Jagung hingga Tebu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |11:57 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus menggenjot penerapan bahan bakar E20, yakni bensin dengan campuran etanol 20%. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong akselerasi hilirisasi hasil pertanian menjadi biofuel, termasuk pengembangan bensin campuran etanol berbasis jagung, ubi, dan tebu, menyusul krisis energi global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menggenjot penerapan bahan bakar E20, yakni bensin dengan campuran etanol 20%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden saat rapat minggu lalu sebelum beliau bertolak ke Jepang dan Korea Selatan. Beliau menyampaikan agar dilakukan akselerasi hilirisasi. Pertama, untuk sektor pertanian melalui hilirisasi biofuel. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas, kita membutuhkan langkah cepat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Mentan melanjutkan, hilirisasi sektor pertanian menjadi E20 akan memanfaatkan komoditas domestik seperti jagung, ubi, dan tebu yang dinilai sangat potensial dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, komoditas tersebut tersedia luas di berbagai daerah.

"Semua bisa tumbuh di Indonesia. Artinya, ke depan kita bisa mandiri energi dan mandiri pangan. Ini kita lakukan bersama-sama, kita bergerak bersama-sama," ujarnya.

 

Berita Terkait

Mentan: Hilirisasi Ayam Terintegrasi, Beri Nilai Tambah ke Peternak

Mentan: Petani Tak Lagi Sekadar Jual Panen, Masuk Rantai Industri

Hilirisasi Kelapa, Gambir dan CPO Hasilkan Nilai Tambah hingga Rp15.000 Triliun

Mandatori E10, Bahlil Buka Opsi Impor Etanol dari AS

Mentan Siapkan 100 Ribu Ton Beras untuk Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera, Aman 3 Bulan

Mentan Pelototi Harga Sapi di RPH Jelang Puasa dan Lebaran 2026
