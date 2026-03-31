Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menanti Harga BBM April 2026, Pertamax Green dan Turbo Naik?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |14:03 WIB
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah belum memastikan apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi akan naik pada awal April 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022, harga BBM terbagi menjadi dua formulasi, yakni untuk sektor industri dan non-industri.

Untuk BBM industri, harga akan mengikuti mekanisme pasar. Jenis BBM yang termasuk kategori ini antara lain bensin dengan RON 95 hingga RON 98, yang umumnya digunakan kelompok masyarakat mampu. Karena tidak membebani anggaran negara, kenaikannya tidak diumumkan secara resmi.

“Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri,” ujar Bahlil, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah, kata Bahlil, saat ini lebih fokus pada kebijakan BBM subsidi karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Ia memastikan keputusan pemerintah akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“(BBM) subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan kondisi masyarakat. Insyaallah baik, nanti tunggu tanggal mainnya ya,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement