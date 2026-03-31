Menanti Harga BBM April 2026, Pertamax Green dan Turbo Naik?

JAKARTA – Pemerintah belum memastikan apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi akan naik pada awal April 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022, harga BBM terbagi menjadi dua formulasi, yakni untuk sektor industri dan non-industri.

Untuk BBM industri, harga akan mengikuti mekanisme pasar. Jenis BBM yang termasuk kategori ini antara lain bensin dengan RON 95 hingga RON 98, yang umumnya digunakan kelompok masyarakat mampu. Karena tidak membebani anggaran negara, kenaikannya tidak diumumkan secara resmi.

“Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri,” ujar Bahlil, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah, kata Bahlil, saat ini lebih fokus pada kebijakan BBM subsidi karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Ia memastikan keputusan pemerintah akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“(BBM) subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan kondisi masyarakat. Insyaallah baik, nanti tunggu tanggal mainnya ya,” tandasnya.