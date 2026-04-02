DSSA Lakukan Stock Split 1:25, Berikut Jadwalnya

JAKARTA - Emiten sektor energi dan infrastruktur Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), mengumumkan jadwal pelaksanaan stock split dengan rasio 1:25.

Direktur Dian Swastatika Sentosa Daniel Cahya menyatakan harga saham yang tinggi menjadi salah satu kendala transaksi di pasar.

"Likuiditas artinya ada trading atau tidak kan, mungkin di kita bagus, tapi memang sebab harganya terlalu tinggi," kata dia dalam Media Gathering, Kamis (2/4/2026).

Dia berharap langkah tersebut mendorong peningkatan transaksi.

"Tanggal 9 April nanti akan terlihat, jadi kita harapkan saham DSSI akan bih likuid," tuturnya.

Rencana stock split telah disetujui pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa.