Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dialihkan ke Bus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |19:14 WIB
Kereta Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dialihkan ke Bus
Kereta Api (KA) Bangunkarta relasi Jombang–Pasar Senen mengalami anjlokan. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api (KA) Bangunkarta relasi Jombang–Pasar Senen mengalami anjlokan di emplasemen Stasiun Bumiayu pukul 14.15 WIB. Insiden ini membuat gangguan pada jalur hulu dan hilir sehingga lintas tersebut untuk sementara belum dapat dilalui.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan pelanggan akibat kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan.

“Seluruh pelanggan serta awak kereta api dalam kondisi selamat tanpa korban jiwa. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan dengan dukungan TNI, Polri, dan unsur kewilayahan agar jalur segera dapat difungsikan kembali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Sebagai langkah penanganan, KAI mengerahkan 10 unit bus untuk mengangkut penumpang menuju stasiun tujuan atau melanjutkan perjalanan yang terputus. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan service recovery berupa makanan dan minuman kepada pelanggan sesuai ketentuan.

Di lapangan, petugas terus memberikan pendampingan dan informasi terkini guna memastikan kenyamanan pelanggan selama proses penanganan berlangsung.

Akibat insiden ini, KAI melakukan rekayasa pola operasi secara besar-besaran. Sejumlah perjalanan kereta dibatalkan penuh, antara lain KA Sawunggalih, KA Taksaka, KA Purwojaya, serta KA Joglosemarkerto.

Sementara itu, beberapa perjalanan lainnya menerapkan skema batal sebagian relasi dan wet-overstappen di lintas Prupuk–Purwokerto, termasuk KA Kamandaka dan KA Ranggajati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement