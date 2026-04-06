Kereta Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dialihkan ke Bus

JAKARTA - Kereta Api (KA) Bangunkarta relasi Jombang–Pasar Senen mengalami anjlokan di emplasemen Stasiun Bumiayu pukul 14.15 WIB. Insiden ini membuat gangguan pada jalur hulu dan hilir sehingga lintas tersebut untuk sementara belum dapat dilalui.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan pelanggan akibat kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan.

“Seluruh pelanggan serta awak kereta api dalam kondisi selamat tanpa korban jiwa. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan dengan dukungan TNI, Polri, dan unsur kewilayahan agar jalur segera dapat difungsikan kembali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Sebagai langkah penanganan, KAI mengerahkan 10 unit bus untuk mengangkut penumpang menuju stasiun tujuan atau melanjutkan perjalanan yang terputus. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan service recovery berupa makanan dan minuman kepada pelanggan sesuai ketentuan.

Di lapangan, petugas terus memberikan pendampingan dan informasi terkini guna memastikan kenyamanan pelanggan selama proses penanganan berlangsung.

Akibat insiden ini, KAI melakukan rekayasa pola operasi secara besar-besaran. Sejumlah perjalanan kereta dibatalkan penuh, antara lain KA Sawunggalih, KA Taksaka, KA Purwojaya, serta KA Joglosemarkerto.

Sementara itu, beberapa perjalanan lainnya menerapkan skema batal sebagian relasi dan wet-overstappen di lintas Prupuk–Purwokerto, termasuk KA Kamandaka dan KA Ranggajati.