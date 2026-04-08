Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siapkan Rp1,77 Triliun Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Akibat Harga Avtur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |21:40 WIB
Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp1,77 triliun untuk menutupi kenaikan biaya operasional pesawat jemaah haji. (Foto: Okezone.com/Kemenag)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp1,77 triliun untuk menutupi kenaikan biaya operasional pesawat jemaah haji reguler tahun ini. Keputusan ini diambil merespons meroketnya harga avtur global akibat konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Dengan kebijakan ini, beban biaya tambahan dipastikan tidak akan dibebankan kepada para jemaah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber dana tersebut berasal dari pos cadangan APBN yang berhasil dikumpulkan melalui optimalisasi dan penghematan belanja negara.

“Kita kan sudah efisiensi. Itu efisiensi dihitung setahun, sampai akhir tahun. Nanti itu akan disalurkan ke pengeluaran baru,” tutur Purbaya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Kenaikan harga avtur pada periode April 2026 tercatat sangat signifikan. Berdasarkan data penyesuaian Pertamina, harga avtur domestik naik rata-rata 70 persen, sementara rute internasional melambung hingga 80 persen.

Di Bandara Soekarno-Hatta, harga merangkak naik dari Rp13.656,51 per liter pada Maret menjadi Rp23.551,08 per liter pada April.

Kondisi ini sempat memaksa maskapai Garuda Indonesia menaikkan biaya penerbangan sebesar Rp7,9 juta per jemaah, sementara maskapai Saudia menaikkan tarif sebesar USD 480 per jemaah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar kenaikan komponen biaya penerbangan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh negara demi melindungi jemaah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement