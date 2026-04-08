Harga Plastik Meroket, Purbaya Ngaku Belum Koordinasi dengan Menperin Soal Insentif Bea Masuk

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum menerima permohonan resmi dari industri plastik terkait pembebasan bea masuk bahan baku. Purbaya menegaskan belum ada komunikasi formal dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengenai usulan tersebut.

Pernyataan itu muncul menyusul isu desakan pengusaha plastik yang terdampak kenaikan harga bahan baku global dan berharap adanya keringanan pajak impor untuk menjaga kelangsungan produksi.

“Minta ke siapa dia? Minta ke siapa? Ke saya nggak minta. Belum, dia (Menteri Perindustrian) nggak pernah menelpon saya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan harga produk plastik saat ini merupakan dampak logis dari meroketnya harga bahan baku turunan minyak bumi, seperti naphtha dan petroleum di pasar internasional. Ia menilai fluktuasi harga adalah hal yang wajar dalam mekanisme pasar komoditas energi.

Ia mempersilakan pihak Kementerian Perindustrian untuk membawa usulan tersebut ke meja Kementerian Keuangan jika memang dianggap mendesak untuk menjaga daya saing industri nasional.

“Ya udah, minta ke Menperin lalu ke saya. Kan gini, itu kenapa naik, kan? Karena bahan bakunya juga naik, kan? Dia kalau nggak salah dari naphtha dan petroleum. Ketika naik, ya naik juga. Tapi nanti kalau turun, ya turun juga,” jelasnya.