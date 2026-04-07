Rupiah Tembus Rp17.100, Purbaya: Itu Masih Masuk Hitungan Skenario

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar AS. Ia menyatakan pelemahan tersebut telah masuk dalam simulasi pemerintah.

Purbaya menegaskan bahwa lonjakan nilai tukar tidak serta-merta mengganggu postur belanja maupun penerimaan negara karena pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario cadangan. Dalam penyusunan anggaran, Kementerian Keuangan tidak hanya terpaku pada satu asumsi, melainkan telah menyesuaikan parameter simulasi ke level tertentu untuk mengantisipasi gejolak pasar.

“Angka simulasi itu bukan seperti asumsi rupiah di APBN sebelumnya, tetapi sudah dinaikkan ke level tertentu, sehingga masih termasuk dalam hitungan skenario,” ujar Purbaya dalam diskusi bersama media di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).

Meski mengakui adanya tekanan pada rupiah, Purbaya enggan membeberkan angka pasti asumsi nilai tukar yang digunakan dalam simulasi terbaru pemerintah guna menghindari spekulasi pasar.

“Terkait nilai tukar, kami serahkan kepada bank sentral. Kami percaya otoritas moneter dapat menjaga stabilitas,” tambahnya.

Hingga saat ini, Bank Indonesia (BI) belum mengeluarkan pernyataan resmi sejak nilai tukar rupiah melewati level psikologis Rp17.000 per dolar AS.