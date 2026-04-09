Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5,5 Persen pada Kuartal II-2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:08 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun. Bendahara negara menekankan optimismenya soal fundamental ekonomi nasional dan kinerja keuangan sejauh ini.

"Akan terus membaik (pertumbuhan ekonomi) Kalau program kita betul (optimalkan). Saya pikir, kalau di atas 5,5 persen kan sudah clear, bahwa kita sudah betul-betul belok ekonominya. Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Kamis (9/4/2026).

Purbaya bakal menggenjot penerimaan pajak, mengoptimalkan belanja pemerintah hingga memacu tingkat permintaan seperti yang sudah berjalan pada kuartal pertama. Dia tidak menjadikan efek konsumsi pada momen Ramadan dan lebaran sebagai pendongkrak utama pertumbuhan.

"Jadi bukan karena lebaran saja. Kan saya lihat semua likuiditas seperti apa, belanja dipercepat, yang enggak efisien, kita buat lebih efektif lagi dan gebrak-gebrak (manuver kebijakan) sana sini, akibatnya banyak permintaan kan lebih cepat temunya dibanding (Ramadan dan Lebaran) tahun lalu," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tetap terjaga kuat dan stabil di tengah ketidakpastian global.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement