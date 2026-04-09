Purbaya Percepat Seleksi CASN Lulusan SMA untuk Bea Cukai Jadi Akhir April 2026

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat proses seleksi perekrutan sekitar 300 lulusan SMA untuk menjadi staf di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang semula dijadwalkan mulai Mei 2026, kini dipercepat menjadi akhir April 2026.

“Kami percepat. Kami lihat kalau bisa akhir bulan ini (April). Tapi saya lihat lagi nanti bagaimana pelaksanaannya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Kamis (9/4/2026).

Purbaya menekankan bahwa rencana perekrutan lulusan SMA di Ditjen Bea Cukai sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi selama ini belum sempat terwujud.

Dia memastikan proses rekrutmen bakal dilakukan secara terpisah dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Meski begitu, rekrutan lulusan SMA dan sederajat ini memiliki tugas yang tak kalah penting untuk mendukung optimalisasi kerja Ditjen Bea Cukai.

“Ini untuk bea cukai, tapi didesain untuk yang di lapangan. Yang lulusan S1 kan jenjang kariernya naik-naik jadi bos. Nah di lapangannya kami enggak ada personel, enggak ada yang menagih. Jadi, kami mau bentuk pasukan di lapangan, itu misinya,” ucap Purbaya.

Agenda perekrutan ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan periode 2025-2029. Dalam dokumen tersebut diproyeksikan bahwa kebutuhan rekrutmen pegawai Kemenkeu setiap tahunnya adalah sebanyak 2.100 orang pada 2025, serta masing-masing 4.350 orang pada tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

(Feby Novalius)

