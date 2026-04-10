Pasar Global Kini Cek Asal-usul Ikan, Industri Perikanan RI Dituntut Transparan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pelaku usaha perikanan untuk menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) guna memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Penerapan sistem ini merupakan bagian dari penguatan perikanan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan transparansi rantai pasok serta memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai dengan daya dukung ekosistem.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, produk perikanan saat ini tidak hanya dituntut berkualitas, tetapi juga harus berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta berkelanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” kata Didit di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, konsumen global kini semakin menuntut informasi yang jelas mengenai asal-usul produk perikanan, termasuk metode penangkapan dan praktik budidaya, serta dampaknya terhadap ekosistem. Karena itu, ketertelusuran dinilai telah menjadi kebutuhan pasar.