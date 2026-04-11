Daftar Saham Top Gainers dan Top Losers Pekan Ini

JAKARTA - Daftar saham top gainers dan top losers pekan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, IHSG menguat 6,14 persen pada periode perdagangan 6–10 April 2026. IHSG menguat ke 7.458,496 atau lebih tinggi dibandingkan posisi pekan sebelumnya di 7.026,782.

Di tengah penguatan IHSG, terdapat beberapa saham yang mengalami penguatan dan pelemahan. Saham-saham tersebut masuk ke jajaran top gainers dan top losers. Berikut ini ulasannya, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Saham Top Gainers

Saham TRUK menjadi bintang pekan ini setelah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 106,36 persen, dari level 220 menjadi 454. Kenaikan ini menjadi yang paling mencolok di tengah tren penguatan pasar saham secara umum.

Selain TRUK, sejumlah saham lain juga mencatatkan lonjakan signifikan. KUAS naik 71,95 persen, diikuti IFSH yang menguat 68,80 persen dan MSIN sebesar 58,08 persen. Saham ESIP turut mencatat kenaikan 52,24 persen, sementara BRPT dan ASPI masing-masing naik 49,61 persen dan 49,06 persen.

Penguatan juga terlihat pada saham OPMS yang naik 46,43 persen, TPIA sebesar 45,68 persen, serta OASA yang menguat 44,72 persen. Kinerja saham-saham ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap sejumlah emiten tertentu selama sepekan terakhir.

Saham Top Losers

Di sisi lain, tekanan jual menyebabkan sejumlah saham masuk dalam jajaran top losers. Saham CHEM mencatat penurunan terdalam sebesar 28,47 persen, dari 137 menjadi 98. Penurunan juga dialami ALKA yang melemah 20,99 persen, serta DEFI yang turun 16,67 persen. Saham LCKM dan FILM masing-masing terkoreksi 14,29 persen dan 14,09 persen.

Selain itu, saham BEER turun 12,74 persen, ITMA melemah 12,61 persen, serta CBPE dan NSSS masing-masing turun 11,67 persen dan 11,25 persen. Saham ATAP melengkapi daftar dengan penurunan 10,53 persen.