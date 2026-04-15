IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.750

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka ke level 7.750 pada perdagangan Rabu (15/4/2026). Seluruh sektor terpantau menguat yang menjadi pendorong penguatan indeks pada pagi hari ini.

Sepanjang perdagangan hingga pukul 09.15 WIB, IHSG bergerak di level tertinggi 7.773 dan level terendah 7.734. Tercatat sekitar 8,2 miliar lembar saham telah di transaksikan dengan nilai Rp4,01 triliun.

Sepanjang perdagangan pada sesi pagi ini 421 emiten saham mengalami penguatan, 158 saham tertekan, serta 380 emiten yang stagnan.

Secara keseluruhan, pasar menunjukkan sentimen positif karena seluruh sektor terpantau berada di zona hijau. Sektor Perindustrian menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan paling signifikan sebesar 2,78%, disusul oleh sektor infrastruktur dan barang baku yang juga menguat di atas 1,7%.

Meskipun sektor non-primer cenderung bergerak stagnan dengan kenaikan tipis 0,24%, namun tidak adanya sektor yang merah pada pembukaan pagi ini yang menunjukkan transaksi saham merata di seluruh sektor.

​Di barisan saham yang mencetak kenaikan signifika atau top gainers, antara lain Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) memimpin di posisi pertama dengan lonjakan tajam sebesar 31,34 persen ke harga 88.