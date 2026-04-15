HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 7.709 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |13:20 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup IHSG naik 0,44 persen ke level 7.709 pada penutupan perdagangan sesi pertama Rabu (15/4/2026).

Pada sesi pagi, IHSG dibuka sumringah pada level 7.750. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi 7.773 dan level terendah 7.642.

Volume transaksi tercatat mencapai 31 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp13,5 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,9 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp13,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 447 emiten bergerak menguat, 235 emiten melemah, dan 277 saham lainnya stagnan.

Pada jajaran saham penguat tertinggi, Danasupra Erapacific (DEFI) memimpin setelah melonjak 34,33 persen. Posisi berikutnya ditempati Bhuwanatala (BIPP) yang naik 29,09 persen, serta Indo Komoditi Korpora (INCF) yang menguat 28,30 persen.

Di sisi lain, saham dengan pelemahan terdalam dipimpin Perdana Bangun Pusaka (KONI) yang turun 14,71 persen. Disusul MNC Digital Entertainment (MSIN) melemah 13,78 persen, serta Bekasi Asri Pemuda (BAPA) yang turun 8,55 persen.

 

